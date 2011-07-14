FACUA Madrid ve con preocupación la situación de las cuarenta viviendas afectadas por las obras del Metroeste
La Asociación ha remitido un escrito a Metro de Madrid para solicitar información sobre la posición de la empresa ante este grave problema.
FACUA.org
Madrid-14/07/2011
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FACUA Madrid ha solicitado información al Director Gerente de Metro de Madrid sobre la situación de los vecinos afectados por las obras del metropolitano en San Fernando de Henares.
Debido a las obras del túnel de la línea 7 que transcurre por debajo de las vivi