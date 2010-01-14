FACUA Madrid y el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad firman un convenio de colaboración
Este acuerdo nace con el objetivo de garantizar un mejor servicio a los usuarios de las oficinas de farmacia.
FACUA.org
Madrid-14/01/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA ha suscrito un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de FACUA Madrid, Carlos Puente Martín, y su hom&