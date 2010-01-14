Nuestras acciones

FACUA Madrid y el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad firman un convenio de colaboración

Este acuerdo nace con el objetivo de garantizar un mejor servicio a los usuarios de las oficinas de farmacia.

FACUA.org
Madrid-14/01/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA ha suscrito un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de FACUA Madrid, Carlos Puente Martín, y su hom&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos