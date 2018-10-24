FACUA Málaga apoya las reivindicaciones de los médicos de atención primaria
Los facultativos de la provincia están en huelga desde el pasado día 15 por la mejora de la calidad del servicio de la sanidad pública.
FACUA.org
Málaga-24/10/2018
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FACUA Málaga apoya las reivindicaciones de los médicos de atención primaria de la provincia, en huelga desde el pasado día 15 de octubre por la mejora de la calidad del servicio que prestan a los usuarios desde sus puestos de trabajo en la sanidad pública.<