FACUA Málaga asesora a los afectados por la avería en la central telefónica de Huelin
La Asociación califica de ridícula las cuantías de las indemnizaciones y ha solicitado al Ministerio de Industria que revise y modifique la legislación.
FACUA.org
Málaga-19/05/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA asesora a los afectados por la avería ocurrida el viernes 6 de mayo en la central de Telefónica de Huelin en Málaga y que dejó sin línea telefónica e Internet a miles de ciudadan