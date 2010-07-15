FACUA Málaga asiste a los XVI Premios Sur en 2010
Estos galardones homenajean a los malagueños por su brillante trayecto, esfuerzo y por ser el reflejo en quien mirarse al elegir un camino en la vida.
FACUA.org
Málaga-15/07/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA, asistió a los XVI Premios Sur 2010, que se entregaron el 14 de julio.
El acto, que reunió a importantes autoridades y personalidades de la sociedad de Málaga y Andalucía, homenaje&oac