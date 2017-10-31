FACUA Málaga critica que la Junta promueva excursiones de niños "a la juguetería" de El Corte Inglés
La asociación considera vergonzoso que la Delegación de Eduación autorice la visita del colegio público de Fuengirola al centro comercial y reclama que la sustituya por otras de carácter formativo y didáctico.
FACUA.org
Málaga-31/10/2017
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Los alumnos del colegio público de Fuengirola tienen programada la visita para el 8 de noviembre. | Imagen: flickr.com/simbiosc (CC BY-SA 2.0).
FACUA Málaga critica que la Junta de Andalucía promueva excursiones de niños de seis años a El Corte Inglés para que conozcan «la juguetería» o «el departamento de electrónica» del centro comercial, por considerar que este tipo de