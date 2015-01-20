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FACUA Málaga denuncia la insostenible falta de recursos en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria

La Asociación ha comprobado esperas de hasta seis horas para recibir resultados de pruebas básicas como analíticas de sangre o rayos x, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas adoptadas recientemente por la Consejería de Salud.

FACUA.org
Málaga-20/01/2015
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FACUA Málaga denuncia la insostenible falta de recursos en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y el riesgo que ello supone para la salud de los pacientes.

 

La asociación critic

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