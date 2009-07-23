FACUA Málaga denuncia la situación de los consumidores por la paralización y abandono de las obras de una promoción de VPO en Cártama
El grupo Dolmen no cuenta, entre otras cosas, con los avales pertinentes de las cantidades entregadas a cuenta.
FACUA.org
Málaga-23/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA denuncia la situación de los afectados por la paralización de las obras de las viviendas de protección oficial de Cártama adjudicadas al grupo Dolmen.
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