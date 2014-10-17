FACUA Málaga desarrolla en la capital el programa 'Herramientas de Defensa del Consumidor Mayor'
Se trata de una campaña de información y formación dirigida a este grupo de edad. Abordan la importancia de revisar las facturas y guardar la publicidad, entre otros muchos asuntos.
FACUA.org
Málaga-17/10/2014
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FACUA Málaga está impartiendo en la capital el programa «Herramientas de Defensa del Consumidor Mayor», subvencionado por el Ayuntamiento de la ciudad. La asociación lleva a cabo una campaña de información y formación dirigida a las personas de este grupo