FACUA Málaga detecta diferencias de hasta el 386% en los precios de las naranjas de origen a consumidor
Esta es una de la conclusiones del IX Estudio elaborado por la asociación que denuncia, además, que existan productos expuestos en los mercados municipales que no reflejen su precio de venta.
FACUA.org
Málaga-03/02/2014
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Las naranjas de mesa en los mercados minoristas han incrementado un 386% el precio desde el origen al consumidor, esta es una de las conclusiones del IX Estudio de Mercado realizado por FACUA Málaga durante diciembre de 2013.
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