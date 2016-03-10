FACUA Málaga exige una solución inmediata para la huelga de Limasa sin recurrir al enfrentamiento social
La asociación critica que los usuarios tengan que soportar las consecuencias de un modelo de gestión que da grandes beneficios a los socios privados de la empresa y cada vez peores servicios a la ciudadanía.
FACUA.org
Málaga-10/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga reclama al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que abandone las tácticas que sólo conducen al enfrentamiento social ante la huelga de basuras que dura ya diez días. | Imagen: Europa Press.
FACUA Málaga exige al Ayuntamiento de la capital una solución inmediata para la huelga de los trabajadores de la empresa de recogida de basuras de la ciudad, Limasa, que desde el día 1 de marzo hace que se acumulen ya miles de toneladas de residuos en las call