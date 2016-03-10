Nuestras accionesDura ya diez días

FACUA Málaga exige una solución inmediata para la huelga de Limasa sin recurrir al enfrentamiento social

La asociación critica que los usuarios tengan que soportar las consecuencias de un modelo de gestión que da grandes beneficios a los socios privados de la empresa y cada vez peores servicios a la ciudadanía.

FACUA.org
Málaga-10/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Málaga exige al Ayuntamiento de la capital una solución inmediata para la huelga de los trabajadores de la empresa de recogida de basuras de la ciudad, Limasa, que desde el día 1 de marzo hace que se acumulen ya miles de toneladas de residuos en las call

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos