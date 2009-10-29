FACUA Málaga ha celebrado una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM
Con el objetivo de informar y concienciar a los consumidores sobre las normativas de aplicación, la interpretación y los beneficios que dicha información reporta.
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Málaga-29/10/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha celebrado una charla informativa sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)