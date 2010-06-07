FACUA Málaga interviene en Costa del Sol TV para hablar sobre el sector bancario
Se abordó la problemática de la permuta financiera de intereses, las comisiones bancarias así como la dificultad para obtener financiaciones.
FACUA.org
Málaga-07/06/2010
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