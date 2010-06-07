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FACUA Málaga interviene en Costa del Sol TV para hablar sobre el sector bancario

Se abordó la problemática de la permuta financiera de intereses, las comisiones bancarias así como la dificultad para obtener financiaciones.

FACUA.org
Málaga-07/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha participado el 20 de mayo en el programa Hablamos de Costa del Sol TV.

La responsable del gabinete jurídico de FACUA Málaga, Susana Ranea Díaz, trató cuestiones de actualidad

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