FACUA Málaga logra que a una usuaria se le anule una multa de tráfico tras recurrir al Defensor del Pueblo
La afectada no había recibido ninguna notificación de la infracción, pero recibió un embargo en su cuenta bancaria.
FACUA.org
Málaga-13/07/2015
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FACUA Málaga ha logrado que se le anule una multa de tráfico a una usuaria, tras recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz. La usuaria, que reside en Málaga, tuvo conocimiento a través de una comunicación efectuada por su entidad bancaria en abril de 2014, de la r