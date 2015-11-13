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FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre los derechos de los consumidores en telecomunicaciones

Tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre en el Ateneo de la ciudad dentro del Ciclo de Cultura Consumerista.

FACUA.org
Málaga-13/11/2015
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FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre los derechos de los consumidores en telecomunicaciones este miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas en el Ateneo de la ciudad, ubicado en la calle Compañía, número 2.

Patricia Ramírez, del depart

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