FACUA Málaga ofrece una ponencia sobre pobreza energética y los efectos sobre los consumidores
La asociación se propone profundizar en la configuración del modelo energético actual, sus debilidades y falta de garantías por parte de los consumidores. Será este martes 14 de febrero, desde las 19:30 horas.
FACUA.org
Málaga-10/02/2017
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FACUA Málaga ofrecerá el próximo martes 14 de febrero la conferencia Pobreza Energética: El kiloWatio como indicador de Bienestar Social«, enmarcada dentro del Ciclo de Cultura Consumerista del Ateneo de la capital malagueña.
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