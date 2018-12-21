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FACUA Málaga participa en la I Feria de Consumo Responsable y Transformador

La asociación impartirá un taller de Consumo Responsable y ofrecerá información a los visitantes sobre pautas de consumo consciente, crítico y responsable. Será en la Plaza de la Merced este sábado de 11:00 a 21:00 horas.

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Málaga-21/12/2018
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FACUA Málaga participa en la I Feria de Consumo Responsable y Transformador, que se celebrará este sábado 22 de diciembre en la Plaza de la Merced desde las 11:00 horas hasta las 21:00 horas.

La asociación impartirá un taller de Consumo Responsable y faci

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