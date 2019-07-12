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FACUA Málaga pide al Pleno del Ayuntamiento la declaración de emergencia climática y ecológica

La asociación, junto con otras 29 organizaciones sociales, dentro de la plataforma Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, han promovido esta iniciativa.

FACUA.org
Málaga-12/07/2019
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FACUA Málaga ha presentado esta miércoles con otras entidades sociales una propuesta de moción dirigida al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y a los portavoces del resto de grupos municipales, en la que se insta al reconocimiento del estado de emer

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