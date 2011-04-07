FACUA Málaga pide precaución ante la visita de instaladores de gas butano no solicitados
Recuerda que el usuario es libre para elegirlo siempre que este se encuentre autorizado por Industria.
FACUA.org
Málaga-07/04/2011
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FACUA Málaga alerta de instaladores que sin ser requeridos y sin previo aviso, están acudiendo a domicilios particulares para realizar una revisión del gas butano, haciendo creer que ésta es de carácter obligatorio.
La Asociación ha recibido divers