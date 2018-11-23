FACUA Málaga pone en marcha un proyecto para informar a jóvenes sobre sus derechos en telecomunicaciones
Las actividades están dirigidas a estudiantes de centros de secundaria, bachillerato y formación profesional de la capital.
FACUA.org
Málaga-23/11/2018
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Bajo el nombre Derechos de los usuarios de las telecomunicaciones para jóvenes, FACUA Málaga ha puesto en marcha un proyecto, dirigido a estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional, para informar sobre los derechos en este sector.
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