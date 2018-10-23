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FACUA Málaga recorre la historia de la asociación con motivo de su 35 aniversario

La vicepresidenta y fundadora de la organización, Conchi Hidalgo, impartirá una conferencia sobre sus orígenes e historia en el Ciclo de Cultura Consumerista del Ateneo de la ciudad.

FACUA.org
España-23/10/2018
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«FACUA Málaga, 35 años» es el título de la conferencia en la que la vicepresidenta y fundadora de la asociación, Conchi Hidalgo, hará un recorrido por la historia de la organización con motivo de los treinta y cinco años d

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