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FACUA Málaga sale de compras con los consumidores en once municipios de la provincia

Será una de las actividades contempladas en el proyecto Calidad y Seguridad en el Comercio Local de Alimentos: Cuestión de Tod@s que va a poner en marcha la asociación.

FACUA.org
Málaga-04/09/2017
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FACUA Málaga pone en marcha el proyecto Calidad y Seguridad en el Comercio Local de Alimentos: Cuestión de Tod@s, con el que pretende mejorar la calidad y seguridad del servicio que ofrecen los comerciantes, y al mismo tiempo ofrecer a los consumidores asesoramiento en cuan

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