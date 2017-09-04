FACUA Málaga sale de compras con los consumidores en once municipios de la provincia
Será una de las actividades contempladas en el proyecto Calidad y Seguridad en el Comercio Local de Alimentos: Cuestión de Tod@s que va a poner en marcha la asociación.
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Málaga-04/09/2017
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FACUA Málaga pone en marcha el proyecto Calidad y Seguridad en el Comercio Local de Alimentos: Cuestión de Tod@s, con el que pretende mejorar la calidad y seguridad del servicio que ofrecen los comerciantes, y al mismo tiempo ofrecer a los consumidores asesoramiento en cuan