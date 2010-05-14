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FACUA Málaga valora negativamente la retirada de vehículos mediante el sistema exprés

Permite que la vigilancia y disciplina del tráfico pueda ser encomendada a agentes distintos de los de la Policía Local.

FACUA.org
Málaga-14/05/2010
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Málaga-FACUA valora negativamente la retirada de vehículos mediante el sistema exprés.

FACUA Málaga critica que la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad de la Ciudad de Málaga, recoja e

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