FACUA muestra su repulsa contra la sentencia de 'La Manada' y apoya las movilizaciones en toda España
Numerosas organizaciones sociales convocan protestas en distintas ciudades del país para mostrar su rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.
FACUA.org
España-26/04/2018
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Manifestación en Vigo contra la discriminación de género | Europa Press
FACUA-Comunicadores en Acción manifiesta su repulsa ante la sentencia de nueve años de prisión para los cinco acusados de La Manada, que se ha conocido este jueves. La asociación también muestra su apoyo a las distintas manifestaciones que tendrá