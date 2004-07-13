FACUA muestra su total rechazo al copago de la atención médica propuesto desde la Generalitat de Cataluña
La Federación advierte que la medida perjudicaría a los colectivos más desfavorecidos. Considera prioritario desarrollar programas de prevención y formación del usuario.
FACUA.org
España-13/07/2004
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Ante la propuesta de la Consellería de Salud de la Generalitat de Cataluña de estudiar el establecimiento de la fórmula de copago en la atención médica (el usuario abonaría 1 euro por cada atención médica), la Federación de Consumidor