FACUA niega la veracidad del aviso que advierte de la distribución de calcomanías con droga en los colegios
Estos impresos están siendo distribuidos por toda españa y utilizan sin autorización los logotipos del Insalud y el Hospital Niño Jesús de Madrid.
FACUA.org
España-31/05/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desmiente la información contenida en un documento que ha sido repartido en diferentes colegios y centros de salud de diferentes provincias españolas advirtiendo de la distribución en