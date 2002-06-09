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FACUA ofrece su cooperación a nueve asociaciones latinoamericanas

La Federación se ha dirigido a organizaciones de Argentina, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay, El Salvador y Guatemala.

FACUA.org
América-09/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido sendos escritos a los dirigentes de siete organizaciones consumeristas latinoamericanas para mostrarles su disposición a suscribir acuerdos de cooperación en la línea de lo

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