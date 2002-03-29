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FACUA ofrece un curso a técnicos del Ministerio de Comercio Interior de Cuba

Celebrado en el marco de las relaciones de colaboración que mantiene con la Dirección de Protección al Consumidor

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América-29/03/2002
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En el mes de marzo, el presidente y el secretario general de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) han participado en un curso de formación celebrado en la Escuela Provincial de Capacitación de Comercio y Gastronomía de La

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