FACUA ofrece un curso a técnicos del Ministerio de Comercio Interior de Cuba
Celebrado en el marco de las relaciones de colaboración que mantiene con la Dirección de Protección al Consumidor
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América-29/03/2002
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