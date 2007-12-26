FACUA participa en el I Encuentro de la Red Centroamericana de Organizaciones de Consumidores
En él se dieron cita diez organizaciones de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador.
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América-26/12/2007
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Manuel Baus Japón, directivo de FACUA Andalucía, ha participado en el I Encuentro de la Red Centroamericana de Consumidores, celebrado en Ciudad de Guatemala durante los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2007.
En esta reunión se dieron cita diez organizacion