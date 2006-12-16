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FACUA participa en la VI Asamblea General de la Famsi

Las ONGs miembros del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional fueron homenajeadas en reconocimiento a sus acciones de cooperación.

FACUA.org
Andalucía-16/12/2006
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Rubén Sánchez García, responsable de Comunicación y Control de Mercado de FACUA, acudió el pasado 15 de diciembre a la VI Asamblea General del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), celebrado en Sevilla.

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