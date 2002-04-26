FACUA participa en Toledo en un seminario organizado por la Internacional de Consumidores
La Federación se ha comprometido a actuar contra los abusos cometidos en Latinoamérica por empresas españolas.
FACUA.org
Internacional-26/04/2002
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Siguiendo el espíritu del seminario internacional de la Internacional de Consumidores celebrado en Toledo entre los días 22 y 24 de abril bajo el lema Hacia nuevas políticas de Consumo en América Latina y Europa. De la globalización a la cooperación, la F