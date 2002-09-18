FACUA participa en un Taller sobre Marcos Regulatorios en Alimentos en la República Dominicana
Celebrado en el marco del Diálogo Eurolatinoamericano de la Internacional de Consumidores.
FACUA.org
América-18/09/2002
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En el marco del Diálogo Eurolatinoamericano de la Internacional de Consumidores, los días 6 y 7 de septiembre se ha celebrado en la República Dominicana un Taller sobre Marcos Regulatorios en Alimentos en el que ha participado el responsable de Control y Análisis de Pr