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FACUA participa en un taller sobre servicios públicos en Perú

Empresas multinacionales europeas con intereses en América Latina ofrecen en el continente peor calidad y atención al usuario que en Europa.

FACUA.org
América-03/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha participado durante los días 27 y 28 de junio en representación de su Confederación, ASGECO, en un taller de trabajo sobre servicios públicos celebrado en Lima (Perú)

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