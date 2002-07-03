FACUA participa en un taller sobre servicios públicos en Perú
Empresas multinacionales europeas con intereses en América Latina ofrecen en el continente peor calidad y atención al usuario que en Europa.
FACUA.org
América-03/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha participado durante los días 27 y 28 de junio en representación de su Confederación, ASGECO, en un taller de trabajo sobre servicios públicos celebrado en Lima (Perú)