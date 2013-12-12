FACUA participa en una jornada de la Comisión Europea sobre derechos en materia de créditos al consumo
La responsable del gabinete jurídico de FACUA Madrid, Fátima Morales, acudió en representación de FACUA a la presentación de la actividad.
FACUA.org
España-12/12/2013
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