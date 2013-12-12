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FACUA participa en una jornada de la Comisión Europea sobre derechos en materia de créditos al consumo

La responsable del gabinete jurídico de FACUA Madrid, Fátima Morales, acudió en representación de FACUA a la presentación de la actividad.

FACUA.org
España-12/12/2013
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La responsable del gabinete jurídico de FACUA Madrid, Fátima Morales, ha acudido este 12 de diciembre en representación de FACUA a una jornada sobre créditos al consumo organizada por la Comisión Europea bajo el lema Para, piensa, act&u

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