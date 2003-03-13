FACUA pedirá a la Internacional de Consumidores que actúe contra el anuncio sexista de Turespaña en todos los países donde se difunda
La Federación advierte que la resolución de la asociación empresarial Autocontrol que niega la existencia de sexismo en el anuncio responde a los intereses del sector publicitario.
FACUA.org
Internacional-13/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pedirá a la Internacional de Consumidores (Consumers International) que fomente acciones contra el anuncio sexista del Instituto de Turismo de España (Turespaña) en todos los paí