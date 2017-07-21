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FACUA pide a Baleares que fomente el transporte público frente al alquiler entre sus miles de turistas

La asociación considera necesario ofrecer a los visitantes una alternativa atractiva para desplazarse frente a los numerosos 'Rent a car', un negocio al alza y perjudicial para el medio ambiente.

FACUA.org
Baleares-21/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno de Baleares que fomente el uso del transporte público entre los miles de turistas que visitan las Islas durante los meses de verano y promueva medidas que permitan a estos desplazarse con rapidez y fluidez sin necesidad de recurrir

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