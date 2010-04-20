FACUA pide a Blanco que sancione a las aerolíneas que niegan a los pasajeros sus derechos ante las cancelaciones por la nube de ceniza
Recuerda que lleva años denunciando numerosas irregularidades en el sector sin que se adopten medidas para garantizar los derechos de los usuarios.
FACUA.org
España-20/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al ministro de Fomento, José Blanco, que aplique sanciones ejemplarizantes a las compañías aéreas que están negando a los pasajeros sus derechos ante las cancelaciones de vuelos por la nube de ceniza del v