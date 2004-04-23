FACUA pide a Caldera medidas contra la publicidad sexista
La Federación demanda que la futura Secretaría General de Políticas de Igualdad asuma competencias sancionadoras frente a los anuncios que atentan contra la dignidad de la mujer. Se trata de una práctica prohibida por la Ley General de Publicidad de 1988 que nunca es objeto de sanción.
FACUA.org
España-23/04/2004
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