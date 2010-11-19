FACUA pide a Competencia que investigue al sector de las gasolinas por fijar precios hasta un 7% por encima de la media de la UE
Los precios antes de impuestos superan los de casi todos los países de la UE. La Comisión Nacional de la Energía también ha recibido otra solicitud de investigación.
FACUA.org
España-19/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que abra una investigación sobre el sector de las gasolinas ante el hecho de que los precios que se aplican en España están en la actualidad hasta un 7% por encima de la me