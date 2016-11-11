FACUA pide a Fomento que aclare qué medidas piensa adoptar para mejorar el servicio de Renfe en Cantabria
La asociación reclama al Gobierno que solucione el "mal endémico" que la compañía admite sufrir por la falta de recursos humanos y materiales, y critica que deba ser el consumidor quien sufra las consecuencias.
FACUA.org
Cantabria-11/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ministerio de Fomento que aclare qué tipo de medidas tiene previsto adoptar para subsanar las múltiples deficiencias que presenta el servicio prestado por Renfe en Cantabria.
La asociación, a instancias de su delegaci