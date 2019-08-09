FACUA pide a Fomento que informe de los plazos para la ejecución del Plan de Vías de Gijón
En estas obras está prevista la creación de la estación intermodal. En febrero, el Ministerio contestó a la asociación que se estaba elaborando un estudio. En julio se ha sabido que su entrega se retrasa a 2020.
FACUA.org
Asturias-09/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para pedirle que informe de los plazos previstos para ejecutar el conocido como plan de vias de Gijón, en el que se encuentra la construcción de la estación intermodal de la ciudad.
La asociaci