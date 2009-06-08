FACUA pide a Industria el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña
La asociación recuerda al Gobierno su promesa de un calendario para terminar con este tipo de producción de energía.
FACUA.org
España-08/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se haga efectivo el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y que cumpla con su promesa de cierre de centrales en España.
Así se lo ha solicitado al titula