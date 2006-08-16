FACUA pide a Industria que exija a Telefónica datos exactos sobre los equipos dañados y clientes afectados por la avería en el ADSL
Denuncia que Telefónica pretende "minimizar una avería masiva a nivel nacional".
FACUA.org
España-16/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) solicitó hoy al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que exija a Telefónica explicaciones acerca de qué equipos de ADSL se averiaron exactamente a causa de la tormenta eléctrica caída ayer sobr