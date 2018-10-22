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FACUA pide a Infraestructuras de Asturias que solucione el mal estado de conservación del río Piles

Según ha informado la delegación territorial de la asociación en el Principado, las aguas del río presentan malos olores, un color verde intenso y distintos desechos flotando en él.

FACUA.org
Asturias-22/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias para solicitarle que inicie cuanto antes las medidas necesarias para solucionar el mal estado de conservación del río Piles.</

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