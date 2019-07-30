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FACUA pide a Interior que quite el 902 del servicio de denuncias para turistas extranjeros de la Policía

La asociación considera inadmisible que una institución pública tenga una línea de alto coste con el consecuente encarecimiento injustificado de las facturas de los usuarios que ello supone.

FACUA.org
España-30/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ministerio del Interior que elimine el teléfono 902 que ofrece en su web la Dirección General de la Policía Nacional para que los turistas extranjeros puedan realizar denuncias telefónicas.

La asociación con

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