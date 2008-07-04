FACUA pide a la Aesan que analice los productos de las marcas investigadas en Italia por la reutilización de lácteos en mal estado
Según el diario italiano 'La Repubblica', entre las marcas implicadas hay varias cuyos productos se venden en España.
FACUA.org
España-04/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido un escrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) en el que le solicita que proceda al análisis de los productos comercializados en España por las