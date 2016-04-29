FACUA pide a la Junta de Extremadura que la tarifa del agua considere los habitantes por vivienda
La asociación lleva años demandando un reglamento específico marco para el suministro domiciliario de este bien básico.
FACUA.org
Extremadura-29/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la Junta de Extremadura que elabore un reglamento domiciliario del agua en esta comunidad autónoma que regule la facturación del suministro de forma progresiva y en función de los habitantes que tenga cada vivienda, para que pueda aj