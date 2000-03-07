FACUA pide a la Junta información sobre los controles de la venta de los muñecos que se hinchan con el agua
La venta de estos muñecos pone de manifiesto la ineficacia e insuficiencia de los controles de los países de la Unión Europea.
FACUA.org
Andalucía-07/03/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha dirigido por escrito a la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de la Consejería de Trabajo e Industria y la Dirección General de Salud P&u