FACUA pide a la Junta parar la reapertura de la mina de Aznalcóllar hasta despejar las dudas de seguridad
Exige máxima información y transparencia. La concesionaria está inmersa en un proceso judicial en México por uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en dicho país.
FACUA.org
Andalucía-25/02/2015
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FACUA Andalucía requiere a la Junta que haga público el proyecto y las calificaciones que el consorcio México-Minorbis ha obtenido para explotar la mina de Aznalcóllar. | Imagen: juntadeandalucia.es (CC BY 3.0 ES)
FACUA Andalucía exige a la Junta de Andalucía que ofrezca la máxima información y transparencia sobre la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar, que ha sido otorgada al consorcio México-Minorbis. La asociación recuerda