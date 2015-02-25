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FACUA pide a la Junta parar la reapertura de la mina de Aznalcóllar hasta despejar las dudas de seguridad

Exige máxima información y transparencia. La concesionaria está inmersa en un proceso judicial en México por uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en dicho país.

FACUA.org
Andalucía-25/02/2015
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FACUA Andalucía exige a la Junta de Andalucía que ofrezca la máxima información y transparencia sobre la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar, que ha sido otorgada al consorcio México-Minorbis. La asociación recuerda

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