FACUA pide a la Junta que aclare el alcance para la salud de la supuesta contaminación de harinas cárnicas
La organización reclama saber si las inspecciones del Gobierno andaluz han confirmado el uso de animales enfermos en la fabricación de piensos en las empresas que distribuyen a grandes firmas españolas.
FACUA.org
Andalucía-01/07/2014
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FACUA Andalucía reclama al Gobierno autonómico que aclare si se ha puesto en riesgo la salud de los consumidores con el uso de restos animales enfermos en la elaboración de harinas cárnicas utilizadas en piensos para animales de compañía y de consumo huma